Casamento Marcado: Joel explica motivo que levou a mãe às lágrimas e porque decidiu não casar

Joel, protagonista de Casamento Marcado que que não à noiva Patrícia no altar, explicou a polémica em que está envolvido. Joel contou no Dois às 10 porque não conseguiu dizer «o sim».

O noivo revelou a Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça que não contou a ninguém que se tinha inscrito no programa da TVI. «Eu gosto de casamentos, eu faço casamentos e achei boa ideia. Ao início não contei a ninguém, fiz os castings sem dizer a ninguém. A primeira pessoa com quem falei foi com a minha madrinha, somos muito próximos, é como uma mãe para mim».

Joel disse ainda porque a relação com a noiva Patrícia não resultou. «O que me fazia de pé atrás é que ela não desenvolvia conversa, eu puxava, puxava e ela repetia sempre o mesmo. Só dizia que 'não conheço o pai, tenho 22 anos'». Contudo, o protagonista de Casamento Marcado admite que tinha genuíno interesse em Patrícia: «Tentava desenvolver conversa e não saía nada».

Depois, explicou porque esperou pelo altar para dizer o não. «Se pudesse dizer a resposta antes tinha dito, por mim tinha dito, mas isto é um programa, eu tenho de ir ao meu casamento. Só fazia sentido a Patrícia estar lá ponto final. Eu só tinha de dizer a resposta ali (…) Eu dei-lhe muitas vezes a entender que a resposta vai ser aquela».

Um dos momentos que marcou a festa foi o facto da mãe de Joel ter chorado porque não foi a escolhida para levar o noivo ao altar. «A minha relação com a minha mãe não está propriamente bem. Eu neste momento, no casamento, precisava de um apoio, e o meu maior apoio hoje em dia é a minha madrinha (…) Eu passo muito tempo com a minha madrinha, muito tempo com o meu padrinho. Fez-me mais sentido ser a minha madrinha, do que propriamente a minha mãe».

«A relação não está boa, não consigo fazer absolutamente nada, ajudo-as todos os dias, faço tudo por ela», disse ainda.

Sobre as críticas, Joel declarou: «Não tenho lido comentários, não tenho lido mensagens que me mandam em privado, acho que é a melhor opção para mim. Disse não no altar, tenho pessoas a dar em cima de mim, mas muitos comentários positivos na minha terra».