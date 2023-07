Casamento Marcado - Joel mostra as mensagens que Patrícia enviou: «Tenho provas suficientes»

Brilho, racha e decote! Maria Cerqueira Gomes arrasa no look para a Reunião Final

Patricia e Joel voltam a encontrar-se após o protagonista lhe ter dito que não no altar.

Patrícia revela: «Depois disso, trocámos uma ou duas mensagens, quando o programa foi para o ar ele bloqueou-se, tentei perguntar o porquê ele disse não quero pronto», acrescentando «Somos os dois adultos e pelo menos uma conversa civilizada devíamos ter, não é bloquear e assunto arrumado».

Joel confessa que foi de imediato com a família para o Porto após o casamento e explica: «Eu disse-lhe que estava a trabalhar, ela encheu-me de mensagens então eu não queria viver o que vivi no passado então disse não e bloqueei».

«Descobriu o meu Facebook, continuou a mandar mensagens para o Facebook e depois anulava o envio das mensagens», confessa Joel, acrescentando: «Anulava as mensagens mas eu tenho provas suficientes», mostrando um screenshot de notificações de mensagens de Patrícia no telemóvel (Veja o vídeo acima).

Patrícia responde: «Antes de ele me bloquear eu não o enchi de mensagens, enchi? Provavelmente mandei-te mensagem foi a seguir no Facebook mas não te enchi de mensagens antes do bloqueio».

Patrícia confessa ter querido saber o motivo do bloqueio e por essa razão mandou mensagem para o Facebook, pois anteriormente falavam pela rede social Instagram.

Patrícia confronta Joel «Antes do bloqueio enchi-te de mensagens?» e este responde «Encheste!».

Patrícia justifica ainda: «Eu enviei-lhe a mensagem, depois de ele me ter respondido não quero pronto, voltei a enviar outro só que como ele não deu vista, não ia responder eu já sabia que ele não ia responder, anulei o envio».