EXCLUSIVO APP: Em conversa com Wedding Planner, Joel deixa sugestão: «Não sei se o quartinho vai ser só para isso»

Cláudia, a Wedding Planner, visita Joel para o ajudar nos preparativos para o seu casamento. Os dois conversam sobre o que o noivo idealiza para o seu casamento e Cláudia acaba por dar algumas sugestões a Joel.

Sobre a escolha do vestido de noiva, Joel admite que gostava que o vestido tivesse a particularidade de se poder retirar o saiote no momento da dança dos noivos e aí ficar com um corte mais justo. Cláudia confessa gostar da ideia de Joel e sugere que a mudança de look seja feita antes da entrada dos noivos no salão: «Entrando no salão… normalmente os noivos entram no final», explica a Wedding Planner. É neste momento que Joel a interrompe, dizendo: «Num quarto…». Cláudia «desmancha-se» a rir com a afirmação de Joel e responde, em risos: «Já está a pensar… Como é que é isto?!». O ambiente fica de brincadeira e Joel explica que se referia ao quarto onde os noivos vão para «tirar o arroz…». Atrevido, Joel afirma: « Não sei se o quartinho vai ser só para isso, mas vamos ver».

