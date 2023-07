Casamento Marcado: Como está a relação de Lúcia e Bruno fora do programa? Participante conta tudo!

Lúcia Sabala casou-se com Bruno no programa Casamento Marcado. Mas será que a relação dos dois continuou longe das câmaras da televisão? A concorrente esteve no programa Goucha e revelou tudo. «Casei com o Bruno. E agora andamos a nos conhecer. Estamos a namorar, voltámos atrás. Agora somos namorados com aliança no dedo», contou Lúcia, revelando que o marido é um homem diferente fora das gravações. «O Bruno com a câmaras é tenso. No primeiro encontro via-se que estava aflito. Não me olhava bem nos olhos. Agora que o conheço melhor é completamente diferente. Ele é uma pessoa muito descontraída, leve, muito atencioso, muito carinhoso. Também é divertido».

«Somos muito parecidos em como levamos a vida. Gostamos muito de aventura, somos muito independentes. Somos os dois muito teimosos. Ele é mais organizado do que eu. Eu ando sempre a mil com o meu trabalho e acabo por não ter tempo para mais nada na minha vida, nessa parte ele é mais organizado», desvendou. «Tem sido giro», acrescentou.

Lúcia Sabala disse ainda ter ficado surpreendida com o feedback positivo do público. «As pessoas adoram-nos! Tem sido giro. Eu tinha muito medo do pós-programa, estava muito receosa (…) Até agora foi tudo muito positivo. Não fiz nada de mal, mas nos sabemos com são as redes sociais e este mundo. Estava à espera de receber mais comentários negativos. As pessoas estão a torcer»».

A família ainda não conhece pessoalmente o noivo de Lúcia. «Brevemente vou apresentá-lo, vamos ver depois o que eles têm a dizer»