Amor após o programa? Mário Oliveira revela estar a relacionar-se com pretendente! Saiba tudo aqui

Mário faz revelação sobre Alexandra: «Fora do programa as coisas desenvolveram...»

Mário Oliveira, um dos protagonistas de Casamento Marcado, esteve presente no Goucha, esta quinta-feira, 27 de julho. O participante entrou para a experiência à procura do amor, mas acabou por desistir, uma vez que não encontrou ninguém que o realizasse a esse nível.

«Não houve cerimónia de casamento, porque, na altura, eu não me sentia capaz», começou por explicar o protagonista de Casamento Marcado.

«Eu considero o casamento uma coisa sériae, na altura, eu não tinha ainda as bases suficientes para avançar com o casamento e, então, guardei», explicou.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Mário Oliveira confessou que Alexandra foi a pretendente que interesse lhe despertou e revelou que, apesar de as coisas não terem avançado dentro do programa, os dois estão a dar a oportunidade de se ficarem a conhecer melhor cá fora.

«Na altura, havia ali uma barreira que não deixava entrarmos muito em contacto, mas, depois, fora do programa, as coisas desenvolveram de uma forma muito mais fluída e diferente», começou por revelar.

«A segurança, a estabilidade, a tranquilidade, a calma que eu, muitas vezes, preciso, aquela voz amiga, aqueles conselhos importantes, aquela cumplicidade que ela transmite… Nos últimos tempos, tem sido fantástica mesmo, incrível», contou ainda.

Mário Oliveira explicou que «é uma coisa que está a começar», mas adiantou: «Estamos a dar-nos mesmo super bem e vamos ver até onde conseguimos ir».