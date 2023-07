Mário Oliveira tem o primeiro encontro com nova pretendente! Saiba como correu

Casamento Marcado – Daniel enfrenta as primeiras dificuldades: «Começo a ficar assustado…»

Casamento Marcado - Indecisões! A escolha do fato para o grande dia não está fácil para Daniel… Veja aqui

Casamento Marcado – Mário Oliveira sobre o date com Diana: «Não me está a vir a chama…»

A 4 dias do Casamento, Mário Oliveira continua sem noiva escolhida. O protagonista conhece uma nova pretendente, Diana, e, após analisar o seu perfil na aplicação, decide mandar-lhe mensagem para combinar um encontro.

Mário Oliveira convida a pretendente para um pequeno-almoço preparado por si, na casa de «Casamento Marcado».

No primeiro impacto, ambos se mostraram surpreendidos pela aparência do outro. «O primeiro impacto que tenho da Diana é que parece muito mais nova do que nas fotos. Nas fotos ela tinha uma aparência diferente…», começou por observar Mário.

Também Diana ficou surpreendida pela aparência do protagonista e confessou: «É muito mais velho que eu… Idealizando como casal, secalhar fica ali um bocadinho mal, parece assim diferete: ‘secalhar é o pai dela’. Visto que eu tenho este ar tão de menina…»

Mário tentou perceber quais as expectativas de Diana para esta experiência e, durante a conversa, os dois começaram a perceber que as suas perspetivas de vida são distintas

No final, Mário Oliveira confessou que não sentiu a «chama» necessária e chegou à conclusão que não seria Diana a pessoa certa para levar ao altar.

Veja tudo!