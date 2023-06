Conheça a história Mário Oliveira, o novo protagonista de Casamento Marcado!

Mário Oliveira é o novo protagonista de Casamento Marcado, tem 39 anos e vive em Espinho. Considera-se um homem trabalhador e focado nos seus objetivos.

Viveu uma grande história de amor com a ex-mulher, que durou cerca de 16 anos. Dessa relação, resultaram dois filhos e uma amiga para a vida.

«Estou há seis anos sozinho, foi o tempo que eu considerei necessário para me encontrar e para hoje pensar numa relação séria, estável e com futuro.

Sente que está no momento certo para encontrar um novo amor e confessa que a solidão da sua profissão o impede de conhecer novas pessoas.

«A minha profissão é claramente uma profissão solitária. Passo dias e dias na estrada, onde faço as minhas refeições no camião, onde cozinho, onde durmo… passo grande parte do tempo sozinho. Solidão é uma das coisas que eu passo mais vezes», explica.

Está disposto a mudar isso e admite: «Aceito uma possível nova profissão».