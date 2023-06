Mário Oliveira incrédulo com as suas pretendentes: «Vocês foram buscar as minhas vizinhas todas»

Casamento Marcado - Mário Oliveira conhece pela primeira vez à casa: «Quero saber com quem vivo!»

Em Casamento Marcado, Mário Oliveira, o mais recente protagonista a embarcar nesta aventura, encontra-se com Maria Cerqueira Gomes para ficar a conhecer o seu leque de pretendentes.

O protagonista ficou em choque ao perceber que a primeira pretendente era sua conhecida: «Interessante… Porque eu conheço a pessoa. É de Espinho, é a minha vizinha!», revelou Mário, após ouvir a apresentação.

Maria Cerqueira Gomes não conteve o riso e questionou: «Porque é que nunca marcaste um date com a Nicole, a vizinha?»

«Nada é impeditivo para ter um date, porque eu não conheço a pessoa. Vamos marcar um date e vamos conversar um pouco!», disse o protagonista.

Mas as coincidências não ficaram por aqui… qual não foi o espanto de Mário Oliveira ao perceber que a terceira pretendente também era sua conhecida!

«Nós somos amigos de infância», revelou o protagonista.

Maria Cerqueira Gomes ficou incrédula com as revelações e brincou: «Isto é tão divertido… Vais querer marcar um date com ela?»

«Uma vizinha e uma pessoa que eu conheço há anos…», brincou o protagonista.