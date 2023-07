Casamento Marcado: após perda de peso, Paulo admite: «Eu era muito extrovertido, mais do que sou agora»

Paulo do «Casamento Marcado» recorda inscrição no programa: «Eu fui ameaçado»

Paulo recorda: «Eu acho que isto acontece com todas as pessoas que têm um físico menos atrativo»

Paulo Teixeira, esteve presente esta manhã, 10 de julho, no programa «Dois às 10», onde falou sobre a sua prestação no programa «Casamento Marcado».

Foi no passado sábado, que assistimos ao casamento de Paulo com Pollyana. O protagonista vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha, onde vai contar tudo de como está o seu casamento agora.

No programa «Dois às 10», o protagonista fez um balanço da sua experiência no «Casamento Marcado»: «Eu tinha prometido a mim mesmo que ia falar com todas as pessoas que me seriam apresentadas», começou por contar.

Paulo Teixeira teve três encontros: com Pollyana, Alexandra e Mónica: «Gostei de todas porque cada uma delas têm algumas particularidades que são próprias delas».

Ao longo do programa, Paulo sempre frisou que a maneira de ser das pretendentes, tinham de ir ao encontro com a sua «check list»: «Parte intelectual, a parte carinhosa, o olhar. O olhar era muito importante, transmite tudo».

Paulo é uma pessoa diferente hoje por ter perdido muito peso: «Eu acho que acontece isto com todas as pessoas que têm um físico menos atrativo. Eu era muito extrovertido, mais do que sou agora e muito alegre».

«Nesse capítulo, eu não me senti menos capaz de gostar de alguém, de brincar com alguém», recordou. «Acontece que a minha autoestima, muda um bocadinho», concluiu.