Paulo e Regina em momento cúmplice fora do programa! Será que o «mundo real» lhes trocou as voltas?

Regina, ex-protagonista do Casamento Marcado, partilhou na passada quarta-feira, dia 19 de julho, na sua página de Instagram, uma foto com Paulo, também ex-protagonista do programa. Os dois aparecem dentro de um carro, sorridentes. «O Paulinho é do mundo mas eu estou sempre em primeiro não é @paulo.teixe ? 😂😘», escreveu Regina na legenda da publicação.

Depois desta partilha, várias foram as especulações que se levantaram acerca de um possível caso entre os dois: «Namoras com o Paulo?», «Também ficam muito bem juntos. Beijinhos 🌹💋», « Lindo casal», « Fazem um par lindooo.....Deves ficar é com o Paulo !!!», são alguns dos comentários que se podem ler, onde os seguidores da ex-protagonista reagem a um possível relacionamento entre os dois.

Recorde-se que Paulo casou com Pollyanna, no entanto, ambos já vieram a confirmação a separação. Já Regina, não encontrou o amor no programa, tendo decidido não casar com nenhum dos pretendentes. Desta forma, tanto Paulo como Regina são duas pessoas, até conhecimento em contrário, descomprometidas.

Veja em baixo a publicação feita por Regina: