EXCLUSIVO APP: Paulo esclarece sentimentos com Pollyanna e esta nega haver amor? Veja todos os pormenores da conversa

A poucos dias do casamento, Paulo encontra-se novamente com Pollyanna. O protagonista não esconde o que sente pela pretendente e acredita ser recíproco.

No início do encontro, Paulo questiona se Pollyana sentiu a sua falta e se pensou em si desde o último encontro. O protagonista sente-se confiante em relação à «química» que sente existir entre os dois, no entanto, parece que Pollyanna não sente a minha proximidade de Paulo. Questionada por Paulo, a pretendente não respondeu em concreto ao protagonista, no entanto, mais tarde, acabou por confessar: «Ainda não foi aquele pensamento afetivo, de amor, de queer, de estar pensado na pessoa 24 horas por dia».

Por outro lado, Paulo revelou a Pollyanna que pensou em si, «muitas vezes até», confessou.

Será que, com sentimentos distintos, o casal acabou por esclarecer o seu futuro?

Para assistir a este momento, em exclusivo, descarregue a app oficial do TVI Reality (Casamento Marcado), disponível para iOS e Android.