Após término da última relação, Regina Rocha admite: «Fiquei com traumas»

Depois de dar um passeio pela casa para se ambientar, Maria Cerqueira Gomes surpreendeu Regina Rocha.

À conversa com a apresentadora, Regina explicou a história após separação do ex-marido. A participante contou que teve uma relação com uma pessoa «narcisista e manipuladora» e após o término, revelou que ficou com «traumas» e que passou «a não confiar nas pessoas».

«Eu própria criei bloqueios que estão a ser difíceis de ultrapassar», disse. «Eu espero que me traga alguém especial. Uma alma, carinhosa, cuidadora, leal, companheira, um parceiro do crime, como costumo dizer», esclareceu Regina, em relação à sua experiência no programa Casamento Marcado.

«Eu sou muito apaixonada pela vida. O amor vive da mesma forma e acho que só faz sentido se nos entregarmos a 100%», concluiu.