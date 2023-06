Casamento Marcado - Após admitir estar apaixonada, Regina revela: «Quero conhecer outras pessoas»

Após o primeiro encontro, Regina sente saudades de Hector e confessa: «Estou a gostar muito de conhecer o Hector, mas tenho receio que num segundo encontro possa não correr tão bem. Quero ter outras opções em aberto, quero conhecer outras pessoas».

A protagonista já descartou a opção de casar com Bruno, pois este encontra-se agora noivo de Lúcia: «O Bruno vai-se casar, já não pode ser meu pretendente», acrescentando «Estive a rever as mensagens com o Bruno mas não me apeteceu continuar a conversa porque ele pediu a Lúcia em casamento. Ele tomou a decisão dele e eu não quero ter agora qualquer intervenção negativo para a Lúcia. Vou deixá-los ser felizes».

Na espera de Hector lhe responder às mensagens, Regina confessa: «Eu já estou apaixonada, meu deus, não pode ser». A protagonista assume já estar emocionalmente envolvida com o Hector, apesar das suas inseguranças.

Será que Hector vai ser o noivo de Regina? Ou a protagonista ainda vai conhecer outros pretendentes?