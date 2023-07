Casamento Marcado - Noiva sem noivo, emocionada: «O amor não se procura, encontra-se». Veja o momento em que Regina decidiu enfrentar o altar sozinha

Casamento Marcado - Uma autêntica princesa! Veja aqui o look apaixonante de Maria Cerqueira Gomes

Chegou o dia do casamento de Regina e a protagonista acabou por enfrentar o altar sozinha, para espanto de todos os presentes. A protagonista caminhou até ao altar, que se encontrava vazio e a primeira pessoa a questionar a falta de um noivo foi Maria Cerqueira Gomes: «Falta aqui alguém…», disse a apresentadora.

Com um sorriso no rosto e certa de que tinha tomado a melhor decisão, Regina esclareceu todos: «Em 15 dias, encontrar alguém especial, suficientemente especial para trazer ao altar, é altar. Eu não senti aquilo que precisava de sentir para ter aqui alguém ao meu lado», justificou a protagonista. «Eu não senti uma ligação real com nenhum dos pretendentes», acrescentou.

Regina tomou a decisão de organizar na mesma a festa e usufruir desta junto das pessoas especiais que conheceu nesta experiência: «Eu inscrevi-me nesta experiência à procura do amor, mas eu acho que o amor não se procura, o amor encontra-se e eu encontrei estas pessoas maravilhosas nesta casa», partilha Regina, emocionada. A protagonista teve a força e a coragem de enfrentar a festa mesmo sem um noivo e mostrou-se grata pela experiência que, apesar de não lhe ter dado um marido, deu-lhe o amor de amigos, que será para o resto da vida.