Casamento Marcado - Regina fica admirada ao conhecer Daniel e Paulo fica com ciúmes? Saiba tudo!

Casamento Marcado - Mário mostra-se entusiasmado com os preparativos do casamento!

Casamento Marcado - Mário admite querer ser romântico com o pedido de casamento: «Eu quero algo diferente»

Casamento Marcado - Mário mostra-se satisfeito com ajuda de Cláudia: «Encontrei a pessoa perfeita para me dar os conselhos necessários»

Casamento Marcado - Regina sobre Paulo: «Ele está com esperança que vai sair daqui uma linda história de amor»

Enquanto Regina, Paulo e Mário estavam à conversa no jardim, o novo protagonista do programa, Daniel, interrompe-os com a sua presença.

Regina fica «sem palavras» ao ver Daniel e frisa: «Finalmente uma cara bonita nesta casa!». Regina deu «o primeiro passo» e fez algumas perguntas a Daniel para se conhecerem melhor.

«Sou enfermeiro e tenho 25 anos», começou por dizer, Daniel. Regina, em off, admitiu: «E se tivesse mais 10…eu dava-lhe uma trinquinha». «Não podemos mentir, é um rapaz muito bonito e o Paulo continua ciumento…», clarificou, Regina.

Paulo, ao ver o clima entre Regina e Daniel, atirou: «Acho que a baba estava já a escorrer e a cadeira dela, em baixo, estava com muita aguinha…».

