Regina em lágrimas ao recordar relação do passado: «Fui muito manipulada, dizia-me coisas horríveis...»

O primeiro encontro de Regina e Hector correu muito bem e os dois mostraram interesse em conhecer melhor o outro. Durante a conversa, Hector elogiou a postura de Regina e disse-lhe que mostrava ser uma mulher «líder» e confiante.

Ao início, Regina concordou com o pretendente, no entanto, no decorrer do encontro, a protagonista acabou por confessar que esse segurança que transmite, não passa de uma «capa» para se proteger.

«Eu sou muito insegura, eu tento passar esse lado, mas ainda estou a trabalhar o meu interior», começou por revelar a protagonista.

«Há muito tempo que não tens uma relação?», questionou Hector.

«Eu tive uma relação duradoura com o pai da minha filha, nós casamos muito novos, eu tinha 20 anos na altura e durou 14 anos. Depois do divórcio, eu conheci uma pessoa passado 2 anos, tivemos uma relação de 3. E eu estou sozinha há 1 ano», revelou Regina.

Regina abriu o seu coração e acabou por revelar detalhes de uma relação conturbada que teve no passado, mas que ainda hoje deixa mágoa: «Na última relação que tive, eu fui muito manipulada, diziam-me coisas horríveis, eu nunca era suficiente… Eu era uma mulher com uma autoestima muito elevada, mas esta relação destruiu toda a minha autoestima. Ao longo deste último ano eu tenho tentado recuperá-la, mas é um processo e está a ser um bocadinho difícil».