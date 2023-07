Regina revela o que a levou a não casar: «Não sei se conseguirei abrir-me completamente a alguém»

Casamento Marcado - Uma decoração romântica ao estilo campestre! Veja aqui os pormenores do casamento digno de filme!

Regina, ex-protagonista do Casamento Marcado, esteve na passada quinta-feira, dia 20 de julho, no programa Goucha e abriu o seu coração, falando do seu passado.

A ex-protagonista teve uma relação de 14 anos com o pai da filha, que acabou por terminar 12 anos depois de se casarem. Depois do divórcio, Regina acabou por encontrar de novo o amor, no entanto, conta que viveu durante 3 anos e meio uma relação tóxica com este parceiro: «Foi uma relação muito difícil. Era uma pessoa mais negativa, muito focada nela própria…», contou.

Manuel Luís Goucha acabou por questionar a convidada: «E levou 3 anos para perceber isso?», ao que Regina respondeu que viveu numa luta constante para mudar a forma de pensar e de ver a vida dessa pessoa. «Muito ciumento, muito possessivo, manipulador…», acrescentou Regina, ao contar o que viveu durante esta relação.

Regina admite que tudo o que viveu ao lado deste parceiro poderá ter deixado marcas psicológicas e emocionais em si: «Eu dificilmente vou conseguir confiar…», afirma a ex-protagonista, falando a forma como se passou a relacionar com os outros. «Não sei se conseguirei abrir-me completamente a alguém», acrescentou.