Final de Casamento Marcado: Estes foram os momentos mais TENSOS e EXPLOSIVOS! Veja aqui!

Na Reunião Final de Casamento Marcado, ficámos a saber quais os casais que ainda estão juntos, quais os que não estão, quais os que se dão bem e até mesmo quais os que não se podem ver à frente.

Nesta última categoria entra Joel e Patrícia, onde o reencontro entre os dois teve momentos de alta tensão, Joel confessa não querer ver a noiva à frente, e Patrícia revelou que este a bloqueou nas redes sociais após o programa.

Regina, foi uma das protagonistas que não encontrou o amor, mas revela ter falado com Hector, o pretendente com quem tinha tido mais afinidade, após o programa.

Mário, outro dos protagonistas que não realizou o casamento, também revelou algo secreto, explicando que teve um encontro com Alexandra, uma das pretendentes, e ao que parece o encontro foi longo!

De seguida, e entre os casais que se estão a dar bem, temos Francielle e Daniel onde um momento de tensão foi vivido na conversa final causado por recordar a intervenção de Andreia, outra protagonista, no casamento. Daniel fez confissão sobe o sono de Andreia e Francielle ficou com dúvidas se este já tinha ou não dormido com a protagonista.

A protagonizar outro momento de alta tensão temos Paulo e Pollyanna após esta referir que quando o programa foi para o ar entendeu que Paulo parecia ter «um texto decorado para todas as pretendentes».

Na conversa final de Andreia e dois dos três noivos, descobre-se que Jorge, noivo de Andreia, conheceu Patrícia, noiva de Joel e parecem estar a dar-se muito bem.

E, por fim, no momento mais explosivo, temos Fernando e Márcia, onde o tão aguardado reencontro deixou todos em choque.

Após entendermos como foi a noite de núpcias do casal, Márcia revela problema de saúde no programa e deixa tudo e todos sem palavras.

Veja aqui os vídeos acima referidos.