Casamento Marcado: Pollyanna, em lágrimas, revela diagnóstico de cancro: «Confirmaram o tumor»

Pollyanna entrou em direto no passado dia 17 de julho no TVI Extra e contou que está a passar por um cancro nos ovários: «Confirmaram o tumor», adiantou. Esta contou que, apesar a doença já ter sido confirmada, ainda não foi submetida a tratamentos.

Flávio Furtado acabou por questionar Pollyanna acerca de como se sente: «Está otimista?», perguntou o apresentador. «Estou muito pensativa», confessou Pollyanna. Esta revelou ainda que, devido ao diagnóstico, está a pensar ir para o Brasil durante algum tempo para cuidar da sua saúde. «Eu tenho dois filhos e eu preciso da minha saúde para estar com eles», partilhou, em lágrimas. Pollyanna não conteve a emoção e desabou emocionada ao falar de toda a situação: «É bastante difícil», partilha.

Pollyanna falou ainda do apoio que tem recebido de todos: «Eu vejo que não sou só eu que estou nessa situação, tem muita gente», partilhou, referindo-se à onda que carinho que se tem gerado à sua volta. «Quero agradecer muito aos portugueses», acrescentou. Pollyanna contou que já tinha algumas queixas antes de entrar no programa, no entanto, foi quando iniciou as gravações que recebeu a confirmação do diagnóstico. Esta confessou ainda que o Casamento Marcado, para si, «foi uma válvula de escape», pois acabou por conseguir distraí-la durante a fase difícil que vivia.

Recorde-se que Pollyanna viveu a experiência do programa ao lado de Paulo, com quem acabou por casar, apesar de, recentemente, ter divulgado que os dois já não estão juntos.