Maria Cerqueira Gomes faz revelação sobre novo programa: «Estava errada! Aconteceu!»

Maria Cerqueira Gomes marcou presença no Dois às 10 e falou do novo programa da TVI, Casamento Marcado. A apresentadora revelou novos detalhes do novo programa e admitiu: «Estava errada!». Maria Cerqueira Gomes confessa que não acreditava no amor à primeira vista, no entanto, depois de embarcar nesta experiência, mudou a sua opinião: «Aconteceu! (…) Já fiz um casal».

Sobre as gravações, a apresentadora revela: «Tem sido muito engraçado», avançando alguns detalhes acerca dos participantes e da dinâmica do programa. «Há faixas etárias muito diferentes», revela a apresentadora sobre os participantes do programa.