Reparou bem nos convidados do casamento real? Realeza reunida com muita cor, chapéus e joias especiais

Os primeiros convidados do casamento da infanta Maria Francisca, filha dos duques de Bragança (fotos)

O casamento real de Maria infanta de Bragança com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins juntou no Palácio Nacional de Mafra muitos convidados e uma multidão de curioso. São 1200 os convidados, entre eles vários membros da realeza e da aristocracia europeia, fora a população que se encontra no exterior. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é um dos convidados. Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e Durão Barroso também estão presentes.

Os convidados vestiram-se a rigor. Destaque para os looks com muita cor, especialmente o azul em homenagem à monarquia, os chapéus e as joias especiais.

Este é o primeiro Casamento na Casa Real Portuguesa (não reinante) em 28 anos. Os pais da noiva, os duques de Bragança, casaram-se a 13 de maio de 1995 no Mosteiro dos Jerónimos.

A noiva estava deslumbrante com um vestido Luzia do Nascimento, uma costureira de alta-costura que trabalha há anos para a casa real. Um detalhe curioso é que o véu é o mesmo que a mãe, Isabel de Herédia, usou no próprio casamento.

Maria Francisca de Bragança, de 26 anos, usou o mesmo diadema que a mãe usou no seu casamento, em 1995, e que era da rainha Dona Amélia (a última rainha de Portugal). Uma joia que tem para a noiva um grande valor sentimental, mas também histórico. Trata-se de uma joia de 800 diamantes montados em ouro e prata. Os brincos também são os mesmos que a mãe usou. A infanta usa ainda uma pulseira, uma joia emprestada, que também pertencia a Dona Amélia.

