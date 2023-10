Tudo o que precisa saber para o grande casamento real português!

Fique a saber... os detalhes do cocktail do casamento da família real portuguesa!

Este último sábado à tarde, no «Em Família», ficamos a conhecer alguns dos detalhes sobre a preparação do casamento da família real portuguesa. Uma celebração com data marcada para o próximo sábado, dia 7 de outubro, e com uma transmissão especial da TVI.

A infanta Maria Francisca de Bragança irá casar-se com Duarte de Sousa Araújo Martins no Palácio de Mafra, e, como é natural, quisemos saber mais acerca de todos os preparativos.

Rui Tarelho revela como será a ementa de doces para a grande festa: «Éclair, mil-folhas, bola de berlim, castanha de ovos, o verdadeiro pastel de cereja do Fundão, pastel de nata, jesuítas, garganta de freira, quindim e macarons. Tudo isto super português!». O nosso convidado explica, ainda, como é que se prepara tudo isto para mais de mil convidados. Como é previsto um dia solarengo para o evento real, recebemos o chef de cozinha António Vieira, que estará encarregue dos gelados artesanais a serem servidos. «O segredo é o produto que usámos nos gelados (...) é um gelado com receita italiana», revela o chef.

Quanto à decoração do bolo dos noivos, este será decorado com a filigrana de Gondomar, conta-nos Adelino Soares. «Trago aqui algumas peças, na realidade, esta há-de ser uma das peças que vai estar no bolo.», mostra o joalheiro.

Voltando ao tópico da ementa recebemos Vergílio Rocha, da «Ilha dos Puxadoiros» da Ria de Aveiro, que revela que cerca de 600 ostras irão ser servidas no casamento real: «As ostras serão abertas no local e serão servidas com limão ou ao natural...». Para terminar, Ana Batalha fala da decoração do evento: «Vamos fazer a parte do cocktail de receção, após a cerimónia religiosa. De seguida, todos os convidados são encaminhados para o Palácio Nacional, no qual vamos estar a servir o cocktail para todos os convidados, que serão cerca de 1100 pessoas», revela.

O casamento real português será emitido em direto no próximo sábado, dia 7 de outubro, com início marcado para as 14h30 na TVI.

Veja tudo nos vídeos acima!