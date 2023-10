Casamento real: Vestido de noiva de Maria Francisca de Bragança faz lembrar um vestido épico de uma rainha. Saiba tudo

A infanta Maria Francisca de Bragança, filha dos duques de Bragança, está deslumbrante no seu casamento, que decorre na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, com o advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins.

A noiva pensou os detalhes ao pormenor. O momento em que se vê o vestido de noiva escolhido era um dos mais esperados e surpreendeu.

A noiva Maria Francisca de Bragança usa um vestido da autoria de Luzia do Nascimento, uma costureira de alta-costura que trabalha há anos para a casa real. Mas este não é o único vestido. A infanta Maria Francisca confirmou, em entrevista a Manuel Luís Goucha, que tem um segundo vestido para o jantar, «mais descontraído, mais leve», sem cauda e que «dá para dançar». Este segundo vestido é também Luzia do Nascimento.

Um detalhe curioso é que o véu é o mesmo que a mãe, Isabel de Herédia, usou no próprio casamento.

Maria Francisca de Bragança, de 26 anos, está a usar o mesmo diadema que a mãe usou no seu casamento, em 1995, e que era da rainha Dona Amélia (a última rainha de Portugal). Uma joia que tem para a noiva um grande valor sentimental, mas também histórico. Trata-se de uma joia de 800 diamantes montados em ouro e prata. Os brincos também são os mesmos que a mãe usou. A infanta usa ainda uma pulseira, uma joia emprestada, que também pertencia a Dona Amélia.

O decote deste vestido faz lembrar o da rainha Letizia, que a 22 de maio de 2004 trocou alianças com Filipe de Espanha, então príncipe e agora rei. O vestido de noiva da rainha Letizia de Espanha era assinado por Manuel Pertegaz.

Embora o decote de Maria Francisca de Bragança faça lembrar a escolha de Letizia, a filha de D. Duarte pio optou por um modelo bem mais simples a nível de bordados.

