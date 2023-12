De Alba Batista a Tiago Tiago Teotónio Pereira, recorde os casamentos mais icónicos de 2023

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio: as fotografias inéditas e nunca antes vistas do casamento

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio: As fotos que ainda não tinham sido reveladas do casamento de arromba

O ano 2023 foi um ano de casamentos icónicos!

Inês Mendes da Silva e Francisco Ladeira



Inês Mendes da Silva, CEO da Notable e agente de figuras públicas, celebrou o seu casamento a 17 de junho com Francisco Ladeira. A cerimónia contou com a presença de celebridades como Cristina Ferreira, Mafalda de Castro, Pedro Teixeira, Tiago Teotónio Pereira, Joana Marques, Inês Aires Pereira, entre muitas outras.

O casal decidiu oficializar a sua união em maio de 2022, durante uma estadia romântica em Marrocos. O casal tem uma encantadora filha chamada Paz, com 4 anos, e Inês, além disso, é mãe de Amélia, de 13 anos, fruto da sua relação anterior com Tiago Froufe.



Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio celebraram o seu matrimónio a 9 de setembro, no Alentejo. Apesar de terem formalizado a união civil no dia 1 do mesmo mês.

Vale a pena destacar que o casamento foi repleto de momentos verdadeiramente especiais. Desde a emotiva entrega das alianças pela filha Camila, aos três deslumbrantes vestidos usados pela noiva, à extraordinária dança dos noivos, à tatuagem que Rita fez para Tiago, entre muitos outros momentos e detalhes memoráveis.

Alba Baptista e Chris Evans

A atriz que deu vida a Ava na série da Netflix "Warrior Nun", Alba Baptista, casou-se com Chris Evans numa cerimónia privada em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Chris Evans, de 42 anos, é um conhecido ator que se destacou ao interpretar o papel de Capitão América e foi eleito o homem mais sexy de 2022.

É de salientar que Alba Baptista participou em novelas da TVI, tais como "Jardins Proibidos", "A Impostora" e "Jogo Duplo".

Um pormenor interessante desta cerimónia foi o facto de os convidados presentes, entre os quais Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner, terem sido obrigados a assinar termos de confidencialidade e a entregar os seus telemóveis à chegada!

Ricardo Pereira e Joana Schreyer

Ricardo Pereira e Joana Schreyer deram o nó no dia 5 de novembro de 2023. O casal que participou no programa Big Brother está agora mais feliz do que nunca.

No casamento, estiveram presentes diversos ex-concorrentes do Big Brother, incluindo Aurora Sousa, Letícia Gonçalves, Bruno Almeida, Rafael Bogarthe, Rui Pinheiro, Catarina Severiano, Tatiana e Rúben Boa Nova, assim como Márcio e Daniela Poças.

Numa cerimónia emocionante, Ricardo Pereira dirigiu-se ao altar na companhia dos seus dois filhos, fruto de uma relação anterior. O filho mais velho, visivelmente tocado pelo momento, não conseguiu conter as lágrimas, o que também emocionou o próprio pai.

Andreia Filipe e Ricardo Fernandes

Andreia Filipe e Ricardo Fernandes uniram-se em matrimónio a 4 de agosto. A noiva, conhecida por ser ex-participante do “Big Brother – A Revolução”, trocou juras de amor com Ricardo Fernandes numa cerimónia magnífica.

O evento nupcial contou com a presença de alguns ex-concorrentes de edições anteriores de reality shows da TVI, tais como Soraia Moreira, Daniel Guerreiro, Andreia Silva, Jéssica Fernandes e Sandra Fernandes.



Idevor Mendonça e Joana Marnoto

Aos 37 anos, Idevor Mendonça celebrou o seu casamento a 27 de maio de 2023 com Joana Marnoto, na Quinta da Pimenteira em Lisboa. O apresentador do Somos Portugal e das últimas manhãs de sábado vive um dos períodos mais feliz da sua vida: recém casado, com novos desafios profissionais na TVI e prestes a ser pai pela primeira vez!

Diogo Piçarra e Mel Jordão

Outro casal que oficializou a sua união em setembro foi Mel Jordão e Diogo Piçarra. Os artistas casaram-se no Solar do Paço, no Algarve, depois de terem realizado a cerimónia civil a 1 de agosto. O casamento desenrolou-se como um verdadeiro conto de fadas, repleto de momentos emocionantes, como a homenagem de Mel Jordão à sua falecida mãe e o momento em que Penélope, filha do casal, subiu ao altar.

Veja a galeria incrível que preparámos para si e recorde os melhores e mais icónicos casamentos do ano 2023.