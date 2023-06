Aconteceu: Lúcia foi pedida em casamento… mas faltou o principal! Veja as reações

Casamento Marcado – Lúcia desabafa com os coaches sobre as suas dificuldades: «Eu costumo arranjar problemas…»

Casamento Marcado - Mário tem um encontro inesperado com Lúcia e resolve o «mistério da escova de dentes». Saiba tudo

Casamento Marcado – Mário conversa com Lúcia sobre as suas pretendentes: «Uma é minha amiga de infância e a outra é minha vizinha!»

Casamento Marcado – Lúcia é surpreendida com um pedido de casamento… mas o pretendente esqueceu-se de algo importante! Saiba tudo aqui

Casamento Marcado - As primeiras reações de Lúcia após o pedido de casamento! Veja aqui

Em Casamento Marcado, o grande dia aproxima-se para Lúcia, mas a protagonista parecia ainda não estar completamente decidida em relação a quem levar ao altar.

Bruno, um dos pretendentes por quem demonstrou mais interesse desde o início e com quem teve alguns encontros, decidiu voltar a mandar mensagem à protagonista a convidá-la para um encontro «surpresa».

Lúcia aceitou o convite e mostrou-se muito entusiasmada por saber o que teria Bruno preparado para si.

O encontro teve lugar num lugar com um cenário idílico com vista para o rio Tejo, que deixou Lúcia deslumbrada. Bruno não quis perder tempo e avançou com o tão esperado pedido de casamento.

«O meu terceiro convite é se tu me aceitas como teu noivo para ir contigo ao altar», antecipou-se Bruno, pedindo a mão de Lúcia em noivado.

Lúcia ficou sem palavras, mas acabou por aceitar o pedido do pretendente. «Vinha com alguma confusão na minha cabeça e a atitude dele, de ter esta iniciativa deixou-me mais tranquila e mais segura», confessou a protagonista.

No entanto, a protagonista deu pela falta de algo importante: o anel de noivado! «Então e o anel?», questionou Lúcia, em tom de brincadeira.

«Não temos anel de noivado, mas podemos selar isto de outra forma…», sugeriu Bruno.

Os dois mostraram-se muito entusiasmados com o Casamento e começaram de imediato a falar sobre pormenores do grande dia!