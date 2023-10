Goucha confronta Catarina Esparteiro «Não me vai convencer que não tentou limpar a sua imagem»

Catarina Esparteiro: As fotografias mais sexys e cheias de estilo da nova concorrente do Big Brother

Catarina Esparteiro, uma das últimas concorrentes expulsas da casa do Big Brother 2023, esteve no Goucha, onde fez um balanço da sua participação no Reality Show.

Ao conversarem sobre Francisco Monteiro, atual concorrente da casa, e todas as discussões geradas na casa mais vigiada do país entre estes que ficaram marcadas inclusive por expressões menos agradáveis, o apresentador faz observação a Catarina Esparteiro.

Manuel Luís Goucha confronta a ex-concorrente dizendo: «Não me vai convencer que não tentou limpar a sua imagem, uma vez que estava nomeada, mudou de postura, portanto deve ter pensado…», ao que Catarina Esparteiro interrompe: «Não me vai levar a lado nenhum!».

Catarina Esparteiro diz entender a posição do apresentador e inclusive, brinca com a situação.

