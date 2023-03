Catarina Siqueira está em contagem decrescente: «4 dias e somos vossos!!»

Catarina Siqueira, que faz parte do elenco da nova novela da TVI, que está prestes a estrear, partilhou esta quinta-feira, 9 de março, uma fotografia tirada nas gravações.

"Faltam 4 dias para vos assaltarmos os écrans. 4 dias e somos vossos!! Todinhos, inteirinhos e lindinhos 🤍", escreveu na legenda da imagem.

A atriz não podia estar mais entusiasmada com este regresso à ficção, que está marcado para 13 de março. Não perca a estreia de «Queridos Papás» e até lá veja as revelações feitas por Catarina Siqueira sobre este projeto, no vídeo em cima.