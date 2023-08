Cátia Basílio coloca acessório no filho bebé e explica porquê: «Tentar não custa…»

Entrevista exclusiva com Cátia Basílio: os desafios da gravidez e as mudanças após o Big Brother!

Cátia Basílio responde a perguntas indiscretas sobre a gravidez… com o namorado! Veja tudo aqui

Cátia Basílio foi mãe do pequeno Santiago no passado mês de julho e tem partilhado diversas fotografias amorosas do bebé, que nasceu prematuro.

Esta segunda-feira, dia 21 de agosto, a ex-concorrente mostrou um acessório que colocou no tornozelo do filho, de forma a aumentar o seu bem-estar e tranquilidade nestes primeiros meses de vida.

«Alguém já usou colar âmbar nos vossos bebés? Coloquei no tornozelo, porque até aos três meses não aconselham no pescoço», começou por referir nas stories do Instagram.

Cátia Basílio acrescentou: «Os filhos dos amigos do Víctor (namorado e pai do filho) usaram e resultou, não é possível que não resulte com o meu filho».

Num outro storie, Cátia Basílio explicou: «O colar âmbar é uma opção natural e segura para ajudar a aliviar dores e inflamações em bebés e crianças».

«Normalmente dizem que ajuda nas cólicas, dentes, febres e como tentar não custa estou a experimentar no Santiago», acrescentou.