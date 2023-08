Após comentários sobre o filho, Cátia Basílio desabafa: «Uma mãe passa tudo e mais alguma coisa...»

Entrevista exclusiva com Cátia Basílio: os desafios da gravidez e as mudanças após o Big Brother!

Cátia Basílio foi mãe pela primeira vez, do pequeno Santiago. Desde então, a ex-concorrente do Big Brother tem partilhado com os seguidores que acompanham nas redes sociais alguns detalhes do parto, que não foi «tarefa fácil».

Este domingo, 7 de agosto, Cátia Basílio partilhou uma mensagem de uma amiga, em resposta a uma fotografia do filho. «É a cara do pai», pode ler-se na mensagem.

«As minhas amigas pedem foto do Santi, eu envio… Toda a gente diz o mesmo», começou por revelar a ex-concorrente do Big Brother.

«Uma mãe carrega 8 meses, passa tudo e mais alguma coisa na gravidez e no parto para ser a cara do pai… E meu até agora tem o pé. Oh dó!», desabafou ainda.