Cátia Basílio declara-se ao pai do filho: «Melhor coisa que me podia ter acontecido na vida»

Cátia Basílio espera a chegada de um menino! A ex-concorrente do Big Brother partilhou na página oficial do Instagram que está grávida de um menino, que se vai chamar Santiago. Além disso, partilhou várias fotografias do chá revelação. O bebé é fruto da relação com o jogador de futebol Victor Luiz Prestes.

Cátia Basílio descreveu, recentemente, a experiência da maternidade como «maravilhosa». «Está a ser uma experiência magnífica», declarou.