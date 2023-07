Cátia Basílio já é mãe! Veja a primeira foto do pequeno Santiago

Cátia Basílio responde a perguntas indiscretas sobre a gravidez… com o namorado! Veja tudo aqui

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother» foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago. A novidade foi avançada pela própria esta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais.

«Há cheirinho de bebé no Ar!», escreveu a ex-concorrente na legenda de uma fotografia sua com o bebé e o companheiro.

De acordo com a mesma publicação, o pequeno Santiago nasceu no passado sábado, dia 22 de julho. O parto não foi tarefa fácil, tal como disse Cátia Basílio nos stories do Instagram.

«Uma cesariana sem estar à espera, contrações antes do tempo, várias horas de trabalho de parto, vários dias de espera e dor», escreveu Cátia Basílio.

Veja agora a primeira imagem do bebé de Cátia Basílio: