Big Brother: Filho mais velho de Célia e Telmo está «um homenzinho». Veja como cresceu!

Lembra-se do Telmo e da Célia do 1.º Big Brother? Veja como cresceu o filho mais velho do casal

Se era um fã atento das primeira edição do «Big Brother» deve lembrar-se de Célia e Telmo, que se conheceram e se apaixonaram na casa mais vigiada do País, no ano de 2000.

Mais de 20 anos depois, um casamento e dois filhos, a relação do casal mantém-se de pedra e cal. Agora, Célia somou elogios ao partilhar uma rara fotografia do filho mais velho, Alexandre, no seu baile de finalistas.

«O meu príncipe e sua princesa», escreveu a ex-concorrente, sendo inundada de comentários positivos. «Mistura perfeita dos dois»; «Muito bonitos, o filho está um homenzinho, como o tempo passa rápido»; «está grande e bonito», lê-se na publicação.

O casal deixou uma marca na televisão ao apaixonar-se naquele que foi o primeiro reality show a abalar Portugal. A paixão em direto culminou num casamento, que aconteceu a 14 de outubro de 2001 e que foi acompanhado pela TVI.

Recorde agora alguns momentos marcantes do casal no Big Brother e o dia do seu casamento.