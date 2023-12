Chef Júlio no "Em Família": "A base é uma receita da Cristina Ferreira"

O grande Chef Júlio esteve presente no "Em Família" e falou sobre as grandes receitas do seu restaurante, mas uma em particular que deixou os apresentadores Maria e Ruben muito surpreendidos.

Um dos grandes êxitos do restaurante D'Bacalhau é o Chef Júlio, um bacalhau que nasceu com uma receita da nossa Cristina Ferreira, "a base dele é uma receita da senhor dona Cristina" disse o Chef Júlio, ao qual Ruben questiona "que Cristina?". E aí o Chef diz "a vossa Cristina".

O Bacalhau Chef Júlio, segundo o Chef, teve algumas alterações e este decidiu acrescentar um ingrediente pouco habitual, a alheira.

Ora espreite o vídeo,

Para além de falar do grande êxito do seu restaurante, o Chef Júlio aproveitou ainda para falar de uma nova receita que vai em breve chegar ao seu restaurante, o Bacalhau Tropical, que inclui manga e abacaxi. Uma autêntica delícia.