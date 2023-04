Após anunciar que vai ser pai, Cifrão declara-se a Noua: «Tenho tanta sorte»

Aos 43 anos, Cifrão vai ser pai pela primeira vez. O anúncio foi feito nas redes sociais, no passado dia 8 de abril, com um vídeo onde surge ao lado da namorada e onde já é possível ver a barriguinha de grávida. Na legenda, escreveram: "❤️Here comes The Sun ❤️".

O ex-moranguito e membro dos D'ZRT e a atriz, bailarina e coreógrafa Noua Wong, estão juntos há 15 anos e preparam-se agora para uma nova fase.

Recorde-se que ambos participaram nos «Morangos com Açúcar», ele na 2ª e na 8ª temporada, ela apenas na 8ª.

Veja, em baixo, a publicação feita por Vítor Fonseca (Cifrão) e, em cima, como eram na série juvenil de sucesso da TVI, em 2010.