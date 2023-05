Cifrão faz "viagem" ao passado e partilha momento icónico de 'Zé Milho'

Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, foi uma das mais recentes confirmações da nova temporada dos «Morangos com Açúcar».

Foi precisamente nesta série juvenil que o ator, cantor e coreógrafo, se estreou na nossa ficção e foi também neste projeto de sucesso que surgiram os D'ZRT, do qual faz parte.

No passado domingo (14 de maio), Cifrão publicou no seu Instagram uma cena icónica da sua personagem: Zé Milho, com a legenda: "Zé Milho!! Reconheces pela crista!! E pelos vistos pelos boxers tb!!!! eheheh"

Veja aqui: