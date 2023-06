Cinha Jardim soma elogios com fotografias de há mais de 30 anos

Cinha Jardim mostra-se chocada com frase da protagonista Ana de Casamento Marcado

Cinha Jardim surpreendeu os seguidores ao partilhar, na sua página de Instagram, duas fotografias com as filhas há mais de 30 anos, na altura em que ainda eram crianças/bebés.

A comentadora da TVI partilhou primeiro uma imagem com a filha mais velha, Pimpinha Jardim, que celebrou 39 anos no passado dia 2 de junho: «Parabéns querida Pimpinha minha rica filha que contes muitos sempre com a Mãe ao teu lado!», escreveu.

Dias depois, esta segunda-feira, dia 12 de junho, foi a vez de Isaurinha, filha mais nova de Cinha Jardim, completar mais um aniversário. «Parabéns minha isaurinha querida!! 32 anos», sublinhou.

Veja as duas partilhas em baixo: