O que terá feito Bárbara «na noite anterior» ao telefonema de Miguel? Cinha Jardim lança suspeita

A manhã desta quinta-feira foi marcada por um confronto entre Cinha Jardim e Cláudio Ramos, que tinham opiniões opostas relativamente ao fim da relação de Bárbara Parada e Miguel Vicente. Enquanto a comentadora defendia o vencedor do «Big Brother», o apresentador condenava, elogiando a postura de Bárbara.

Num desses momentos, Cinha Jardim defendeu Miguel Vicente dizendo que Bárbara Parada não tinha que ter contado certas coisas, na entrevista que deu a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e levantou a suspeita de que a ex-concorrente não teria contado o que realmente aconteceu.

«O que é que te leva a acreditar piamente numa Bárbara, quando ela veio contar aqui a versão dela? É a mesma coisa que eu agora vir para aqui contar a versão que o Miguel me disse», sublinhou Cinha Jardim a Cláudio Ramos.

A comentadora acrescentou: «Eu gosto do Miguel, tu não gostas. Ao não gostares, tu recebes estas notícias e assimilas de uma maneira. Eu como gosto dele e falo com ele e sei muitas coisas que não interessam nada para aqui... ele disse-me 'vou-me manter no silêncio'».

Cláudio Ramos respondeu: «Eu acho que é legítimo o Miguel não querer continuar a relação com a Bárbara, não ponho isso em causa. Eu não gosto do jogador, da pessoa não conheço. Agora, a Bárbara veio e não contou nada do Miguel, ela só disse 'acabei a relação com ele, ia para o Algarve e ele no caminho disse-me'.

Cinha não concordou com o apresentador: «Não contou? A Bárbara esteve aqui eu posso comentar. Não vou falar daquilo que o Miguel me disse a mim, porque ele pediu-me para não dizer. Ela contou frases que o Miguel lhe disse que não tinha nada que contar».

«Desculpa, mas eu não estou a ver», retorquiu Cláudio Ramos. «A única coisa que ela contou foi que ia ter com ele ao Algarve e que ele lhe disse que não valia a pena continuarem o namoro», acrescentou.

Cinha Jardim rematou, deixando no ar algumas suspeitas sobre Bárbara Parada: «E tu por acaso não sabes o que se passou no dia anterior, nem na noite anterior. Pronto». Veja o vídeo do momento em cima.