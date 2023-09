Cláudio Alegre faz novo desabafo: «Estou a gritar por dentro (...) só me apetece estar sozinho»

Cláudio Alegre, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», tem recorrido às redes sociais para partilhar diversos desabafos em que admite não estar bem psicologicamente.

Esta terça-feira não foi diferente: «Se eu queria estar sempre bem? Queria! Mas é algo que não consigo controlar!», começou por referir o ex-concorrente.

«Hoje acordei como o tempo, nublado. Estou a gritar por dentro! Acordei com aquele feeling que só me apetece estar sozinho, não ver ninguém e muito menos ouvir ninguém», acrescentou.

Cláudio Alegre continuou: «Eu gostava de arranjar explicação mas não há explicação. É um dia de cada vez e todos os dias vou aprendendo a controlar aquilo que sinto. Não sou fraco, pelo contrário, não quis ser mais forte a tempo inteiro e está tudo bem em estar tudo mal».

«Levantei-me sem vontade, mas já arregacei as mangas, já tomei o meu banho, já chorei, já despachei o puto, já o levei à escola e agora vou distrair o meu pensamento com as coisas que me faltam comprar para este novo ano letivo do puto», rematou.

Veja o desabafo em baixo: