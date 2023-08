Cláudio Alegre partilha vídeo em lágrimas e deixa mensagem alarmante «É um até já»

Cláudio Alegre partilhou na passado sábado, dia 26 de agosto, na sua página de Instagram um novo desabafo, acabando por deixar os seguidores alarmados com as palavras que escreveu. O ex-concorrente partilhou um conjunto de vídeos nas Stories da rede social e nelas deixou a seguintes palavras: «Sinto que está na hora certa para partir para outro lugar! Partir para outro ponto de equilíbrio! É só um até já!», começou por escrever. Na Story seguinte, Cláudio Alegre falou um pouco mais sobre a saúde mental, chamando a atenção para o caso de um jogo que decidiu pôr termo à sua própria vida recentemente. «Mais um miúdo que se deixou levar por esta doença! Estejam atentos à vossa volta!», alertou.

O ex-concorrente acabou por se mostrar no último vídeo que partilhou a chorar. Em lágrimas, Cláudio Alegre partilhou: «Só eu sei o que eu tenho passado e preciso de vos agradecer pela força que me estão a dar».

Lembramos que o ex-concorrente tem feito ultimamente várias partilhas onde mostra estar a passar por um período mais frágil no que toca à sua saúde mental. Depois dos últimos desabafos com os seguidores, estes têm mostrado a sua preocupação com Cláudio Alegre e têm deixado mensagens de força nas redes sociais do ex-concorrente.