Depois da «tempestade», Cláudio Alegre faz confissão: «O processo é longo…»

Cláudio Alegre fez uma nova partilha na sua página de Instagram, onde atualiza os seguidores acerca de como se sente, depois de ter confessado estar a passar por uma fase mais complicada. O bailarino publicou um vídeo onde se mostra na praia, a ler um livro. «O amor é muito mais simples do que muitas pessoas pensam, e mora num abraço mais apertado, numa palavra de coragem, e no coração de todos nós», pode ler-se no vídeo partilhado por Cláudio.

Esperançoso de enfrentar uma fase melhor, Cláudio Alegre desabafou: «Aceita o processo, tens um caminho longo pela frente. Faz a viagem da tua própria consciência. Permite-te respirar! O processo é longo mas não é impossível. Trata as dores da alma e não te envergonhes por pedires ajuda. Aceita o processo. Está tudo bem em estar tudo mal 🤍», pode ler-se na legenda da última publicação que fez.

Lembramos que Cláudio Alegre nos últimos dias tem partilhado a angústia que tem vivido, no entanto, mostra-se com esperança de viver dias melhores.

