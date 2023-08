Novo desabafo de Cláudio Alegre: «Voltei a olhar e a apreciar tanta coisa que se perdeu em mim»

O reencontro com o filho! Cláudio Alegre regressa a casa e esclarece: «Eu não me esqueço que sou pai»

Cláudio Alegre voltou a fazer um desabafo nas redes sociais. No momento em que voltou a casa, o ex-concorrente fez questão de partilhar como se sentia: «A vibração por aqui é do caraças! Vim respirar estes dias e voltei a olhar e a apreciar tanta coisa que se perdeu em mim. A verdadeira essência está nas coisas pequenas mas que nem sempre enxergamos ou nem sempre temos tempo para apreciar o mundo à nossa volta!», escreveu na legenda de um vídeo, onde se mostra junto à mala de viagem, no regresso a casa.

O bailarino acabou por tranquilizar os fãs com esta última partilha, mostrando-se com uma energia muito mais positiva. «Hoje volto com energia e com a sensação de que precisei de tempo para perceber que afinal eu era forte o suficiente para estar sozinho comigo mesmo!», acrescentou.

Lembramos que Cláudio Alegre tem vivido uma fase complicada e tem partilhado vários desabafos nas redes sociais.