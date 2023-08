Cláudio Alegre mostra revolta: «Está tudo bem em estar tudo mal, não sou só eu a sentir-me maluco»

O reencontro com o filho! Cláudio Alegre regressa a casa e esclarece: «Eu não me esqueço que sou pai»

Foi no passado sábado, dia 26 de agosto, que Cláudio Alegre recorreu aos stories do Instagram onde partilhou um novo desabafo, acabando por deixar os seguidores alarmados com as palavras que escreveu.

Na terça-feira, 29 de agosto, o ex-concorrente da Casa dos Segredos voltou a desabafar com os seguidores mostrando-se surpreendido pela negativa com os comentários que têm feito sobre a partilha que fez.

«A sério que há gente que ainda não percebeu que eu não estou interessado, que estou numa fase da minha vida que preciso de paz, preciso de força?», começou por se interrogar.

«Custa assim tanto resumirem-se à vossa insignificância e não virem destilar ódio?», disse. «O meu grito serviu para o que serviu e serve para o que tiver de servir e só para as pessoas que entendem o que estou a passar», acrescentou.

«Em momento algum eu vim dizer aqui nas minhas redes sociais que a Cristiana foi passar férias, que eu não queria saber do meu filho, que a minha mulher não me apoiou, que eu não tenho o apoio da minha mãe, que eu não tenho apoio dos meus amigos…Vocês resumiram-se a ver o que os blogs escrevem», frisou.

«Está tudo bem em estar tudo mal, não sou só eu a sentir-me maluco (…) «Com a perda da minha avó voltei a ter recaídas», concluiu.

Lembramos que o ex-concorrente tem feito ultimamente várias partilhas onde mostra estar a passar por um período mais frágil no que toca à sua saúde mental. Depois dos últimos desabafos com os seguidores, estes têm mostrado a sua preocupação com Cláudio Alegre e têm deixado mensagens de força nas redes sociais do ex-concorrente.