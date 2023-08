Cláudio Alegre passa fim-de-semana longe de Cristiana Jesus e levanta a dúvida: «Mais uns que se separaram»

Cláudio Alegre faz partilha enigmática sobre o amor: «Não me venhas dizer… isto não é amor“

Cláudio Alegre partilhou na sua página de Instagram uma foto com o filho, Guilherme, fruto da relação com Cristiana Jesus, no entanto, o registo acabou por levantar algumas dúvidas. «Um fim de semana só nosso como nós merecemos 👶🏻», começou por escrever o ex-concorrente na legenda da publicação.

Dada a ausência de Cristiana Jesus neste momento em família, os seguidores reagiram sem demora: «Mais uns que se separaram», pode ler-se nos comentários.

Lembramos que Cláudio Alegre fez recentemente uma partilha onde desabafou sobre o amor, levantando algumas especulações acerca de um possível término da relação com Cristiana Jesus.

Veja a publicação feita pelo ex-concorrente: