Cláudio Coelho vai ser pai pela 1.ª vez! Veja o vídeo do anúncio e a barriguinha de grávida da namorada

Cláudio Coelho, ex-concorrente do «Big Brother - Duplo Impacto» e «Casa dos Segredos 6», anunciou esta sexta-feira, dia 14 de abril, que vai ser pai pela primeira vez, fruto da relação com a namorada, Vanessa Pereira.

Na sua página de Instagram, o ex-concorrente publicou um vídeo, em conjunto com a namorada, com uma legenda emotiva, no qual anuncia a boa-nova, mostrando as primeiras imagens da barriguinha de grávida de Vanessa.

«O amor... É um sentimento inexplicável e infinito! Conhecimento, paixão, erro, aprendizagem e superação são alguns dos adjetivos de uma extensão única e interminável de palavras e de sentimentos, mas hoje palavras como “Somar”, “Acrescentar” e “Multiplicar” nunca fizeram tanto sentido», lê-se.

O casal acrescenta ainda, na mesma publicação: «Saúde, perfeição e um bom coração para o MELHOR All’in das nossas vidas». Veja o vídeo na íntegra, em baixo.