Passaram 3 anos! Cláudio Ramos recorda Big Brother 2020: «Foi seguramente, no mundo, o mais difícil de fazer»

Fez precisamente três anos, dia 3 de agosto, que terminou o «Big Brother 2020». Cláudio Ramos não deixou passar esta data especial e partilhou uma mensagem emotiva, ao recordar o projeto, que apresentou a solo.

Para o apresentador, a edição de 2020 foi especial e fez com que as pessoas mudassem «a maneira como se olha para o formato». «Veio para celebrar os 20 anos do Big Brother e para mostrar que estes formatos além de divertir e entreter, podem servir para agitar, meter assuntos em cima da mesa, discutir, reunir…», começou por escrever na legenda da publicação.

Cláudio Ramos fez questão de recordar as dificuldades provocadas pela pandemia Covid-19, na apresentação do formato: «Estávamos em plena pandemia. Foi seguramente, no mundo, o Big Brother mais difícil de fazer. Estúdio gigante e vazio. Equipa reduzida e à distância. Concorrentes confinados que pela primeira vez na história se apresentaram via Zoom. Foi a minha estreia num grande formato… que orgulho de o ter feito com aqueles resultados e com aqueles concorrentes a que chamei sempre de ‘meus magníficos’ porque foram brilhantes», revelou.

O apresentador terminou por deixar uma reflexão sobre o formato e como, ainda hoje, é relembrado pelo público com carinho: «Serei sempre o apresentador que fica na história por ter assinalado os 20 anos do Big Brother em Portugal num formato que o revolucionou, não sou Eu que o digo, foram as pessoas que o sentiram assim e que ainda hoje me falam do que o BB2020 foi para elas naquela altura. Isso dá-me um enorme prazer e enche-me de orgulho (…)», admitiu.

«Hoje muita gente repete a frase, a identifica e por isso a todos continuo a desejar, ‘saúde e Paz. Porque o resto o Universo traz!’… Obrigado 🍀», concluiu.