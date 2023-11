Cláudio Ramos e Cristina Ferreira vêem imagens do programa que os apresentou. Veja como eram diferentes!

Num momento de descontração, Cristina revelou uma curiosidade surpreendente sobre o seu colega Cláudio Ramos: "Ontem, estávamos os dois a sair daqui, e chegamos à conclusão de que estivemos juntos no mesmo programa de televisão em 2003, foi aí o nosso primeiro encontro."

Ao relembrar esse episódio, Cláudio Ramos esclarece que, apesar de terem estado no mesmo programa, não se cruzaram. A viagem ao passado continua com a exibição de um vídeo desse momento em 2003, quando ambos participaram no programa "Olá Portugal", apresentado por Teresa Guilherme. Nas imagens, Cláudio Ramos surge mais jovem, expressando a intensidade do momento: "Pus tanta expectativa, fiz tudo com esta força e a outra que nos tiram o chão e não sabemos como vai ser o dia de amanhã."

É então que Teresa Guilherme passa a emissão para o momento seguinte com Cristina Ferreira, na altura também muito jovem. Teresa Guilherme pergunta a Cláudio Ramos se conhece a colega: "A Cristina Ferreira, a nossa amiga nova, sabes?" Cláudio, na época, responde com humor: "Sim, uma loira não é?"

O momento culmina com uma nota de humor, quando Cláudio Ramos decide imitar Cristina Ferreira na sua primeira aventura televisiva: "Estou pronta, Teresa!". Cristina responde, relembrando o início da sua carreira: "Foi a primeira vez de todas! Já tinha sido jornalista na RTP mas tinha começado a fazer aqui o estágio! Queres falar de ti?"

A ironia do destino revela-se quando, anos mais tarde, Cristina e Cláudio se encontram novamente, desta vez como colegas apresentadores no programa matinal "Dois às 10". Entre risos, os dois comentam sobre as suas posturas de há duas décadas e enviam um beijo a Teresa Guilherme.

Esta viagem ao passado revela não só a trajetória profissional dos dois ícones da televisão portuguesa, mas também como o destino lhes reservou um caminho conjunto no presente, proporcionando aos telespectadores uma química única nas manhãs televisivas.