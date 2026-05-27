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«Linha D'Ouro»: Cláudio Ramos tem novo programa na TVI... e já há data de estreia!

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 1h e 22min
«Linha D'Ouro»: Cláudio Ramos tem novo programa na TVI... e já há data de estreia! - TVI
Cláudio Ramos

“Linha D’Ouro” estreia dia 13 de junho na TVI com Cláudio Ramos. Não perca!

Está a chegar o novo concurso da TVI que promete conquistar os serões de sábado. “Linha D’Ouro”, apresentado por Cláudio Ramos, chega ao ecrã já no próximo dia 13 de junho.

Com uma dinâmica onde cultura geral, rapidez de pensamento e adrenalina se cruzam a cada instante, o novo formato traz também um toque inesperado que promete tornar tudo ainda mais divertido e imprevisível. Não basta saber as respostas certas... é preciso confiar no instinto e manter a cabeça fria até ao último segundo!

“Estou super feliz com este novo desafio porque além de ser um programa muito, muito, muito divertido e para toda a família, é para mim um formato novo e altamente estimulante. Fico tremendamente satisfeito com o voto de confiança que a estação me deu e estou convencido que seremos a melhor companhia para os serões de sábado. Tudo farei para que assim seja!”, afirma o apresentador da TVI.

“Linha D’Ouro” promete surpreender os espectadores com momentos de tensão, emoção e muitas reviravoltas, numa aposta pensada para reunir toda a família em frente à televisão.

Benefícios exclusivos?
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A estreia está marcada para sábado, 13 de junho, na TVI.

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