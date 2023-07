Com 80% do corpo queimado, Hugo recorda dia do acidente: ««Tive de me atirar de 5 metros»

Hugo tinha 33 anos quando tudo aconteceu. O convidado recorda um dia normal de trabalho na carpintaria, até que ele e os colegas se dão conta de um estranho cheiro a queimado e percebem que está a arder: «Fiquei no meio das chamas e há uma explosão que apanha parte do meu corpo».

Hugo continua a descrever o dia da tragédia a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz: «Tive de me atirar de 5 metros (…) fiquei em coma quase dois meses». Segundo o convidado, foi a mãe que o manteve vivo durante estes meses: «Foi ela que manteve a minha mente sempre desperta, através das suas palavras (…) foi o que me fez batalhar».

Por fim, Hugo conta o dia em que se viu pela primeira vez ao espelho depois do acidente, mas é aqui que o convidado surpreende tudo e todos com a sua força extraordinária: «Apesar de estar com 80% do corpo queimado não tinha perdido nenhuma perna, nenhuma mãe, nenhum braço e a vida não ia parar ali. Só por aí já tinha que dar graças, por estar vivo. Não era o fim, era o início de uma nova vida».

