Cláudio Ramos confessa: «Eu fui sendo traído todas as vezes»

Zé Lopes, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz juntam-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para as «Conversas de Café» no «Dois às 10».

Aproximando-se o final do ano, relembramos as polémicas mais marcantes de 2023. Depois foi fim da relação, Shakira acusa Piqué de traição e a cantora lançou uma música com indiretas ao ex-marido. Falamos também do caso de Rúben da Cruz que traiu a ex-namorada e esta descobriu as mensagens com a amante e divulgou-as nas redes sociais.

Cristina Ferreira assume: «A culpa é da internet, se não houvesse internet nada disto acontecia!». Cinha Jardim concorda e acrescenta: «Nunca houve tantas separações desde que há telefones, portáteis…».

Cristina Ferreira afirma: «Os homens são muito facilmente apanhados, são muito pouco espertos…» ao que Cláudio Ramos intervém «Eu já apanhei uns quantos, eu fui sendo traído todas as vezes». Os colegas não contém o riso e o apresentador acrescenta: «Eu apanhei sempre, ou no telefone…»

Cristina Ferreira termina dizendo: «Vamos lá ensinar os homens deste país, há coisas que não se podem fazer, que são logo suspeitas… quando se entra em casa e o telefone está sempre para baixo, quando se põe no silêncio, quando se inventa motivos para sair… é logo!».

Veja aqui o vídeo e aproveite para relembrar as separações mais mediáticas de 2023.