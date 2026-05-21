TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Últimas inscrições! Venha participar no novo concurso da TVI apresentado por Cláudio Ramos

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 1h e 45min
Últimas inscrições! Venha participar no novo concurso da TVI apresentado por Cláudio Ramos - TVI
Cláudio Ramos revela os seus três concorrentes favoritos do “Secret Story - Desafio Final”

As últimas inscrições para o novo concurso da TVI já estão abertas!

Estão na reta final as inscrições para o novo programa apresentado por Cláudio Ramos, um formato que promete surpreender os espectadores com muita emoção, cultura geral e desafios inesperados.

O novo concurso junta rapidez de raciocínio, nervos de aço e momentos de pura adrenalina, mas há um detalhe especial que torna tudo ainda mais imprevisível e divertido. Aqui, não basta apenas saber as respostas certas: os concorrentes terão de confiar no instinto, tomar decisões rápidas e manter a calma perante a pressão.

Se acha que tem o que é preciso, esta pode ser a sua vez de brilhar em televisão. Afinal, nunca se sabe até onde o seu conhecimento o pode levar.

Não deixe escapar esta oportunidade!

Inscreva-se aqui!
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Há um “oásis” em Portugal com água azul-turquesa que parece uma praia tropical. E ainda poucos conhecem

V+ TVI
Ontem às 15:57
1

Piscina Praia de Castelo Branco

17 abr 2024, 12:35
2

A Disneyland ficou para trás: jornalistas americanos elegem lugar em Portugal como o melhor do mundo

Dois às 10
19 mai, 15:00
3

Criou um negócio para as horas vagas e hoje fatura mais de 80 mil euros por mês com a sua ideia de sucesso

V+ TVI
Ontem às 15:18
4

Lisboa

17 fev 2025, 14:09
5

Sleepy Hat

3 mar, 12:39
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após polémica com Ana, mãe de Afonso Leitão faz revelação sobre Catarina Miranda: «Dizer que está feliz não seria verdade»

Secret Story
Ontem às 18:47

“Lobo em pele de cordeiro”: Rita Pereira revela transformação exclusiva de Maria de Fátima em «Terra Forte»

Novelas
Ontem às 16:38

Estes alimentos parecem inofensivos, mas especialistas alertam para os perigos

Dois às 10
Ontem às 17:00

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

Secret Story
Ontem às 18:24

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Novelas
Ontem às 11:15

Cristina Ferreira mostra a vista da janela de casa. E ninguém fica indiferente

Dois às 10
Ontem às 15:51

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Extra - 21 de maio de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Amor à Prova: Sara apanha Bruno e Melanie na cama

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Desafio Final - Especial - 20 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 23 de maio de 2026

Terra Forte
Ontem às 19:21

Mariana - 21 de maio de 2026

Mariana
Hoje às 02:20

João Ricardo confronta Sara em momento tenso na piscina que termina em desabafo inesperado

Secret Story
Hoje às 00:16
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Tânia e André ganharam processo contra a marca “Louis Vuitton”

Dois às 10
Há 7 min

Joana Marques “ridiculariza” Cristina Ferreira em espetáculo? Apresentadora reage: “Gozam muito com a gente”

Dois às 10
Há 20 min

Cristina Ferreira comenta posicionamento de Joana Marques: “Ainda há um espetáculo para se ganhar dinheiro”

Dois às 10
Há 23 min

Cristina Ferreira sobre Joana Marques: “Ela também nos ridiculariza, a mim e ao Cláudio”

Dois às 10
Há 23 min

Grandes oportunidades a caminho: Descubra se é o seu signo

Bom dia Alegria
Há 33 min

Alerta: Este signo precisa urgentemente de desbloquear a vida

Bom dia Alegria
Há 35 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Por amor a António, Débora mata o próprio pai

Novelas
Ontem às 09:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e André começam a namorar?

Novelas
Ontem às 10:32

“Lobo em pele de cordeiro”: Rita Pereira revela transformação exclusiva de Maria de Fátima em «Terra Forte»

Novelas
Ontem às 16:38

“Dos dias mais importantes”: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem momento marcante em família

Novelas
Ontem às 16:38

«A quem me humilhou»: Apresentadora famosa quebra o silêncio e impõe limites

Novelas
Ontem às 15:07

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Novelas
Ontem às 11:15