Últimas inscrições! Venha participar no novo concurso da TVI apresentado por Cláudio Ramos

Estão na reta final as inscrições para o novo programa apresentado por Cláudio Ramos, um formato que promete surpreender os espectadores com muita emoção, cultura geral e desafios inesperados.

O novo concurso junta rapidez de raciocínio, nervos de aço e momentos de pura adrenalina, mas há um detalhe especial que torna tudo ainda mais imprevisível e divertido. Aqui, não basta apenas saber as respostas certas: os concorrentes terão de confiar no instinto, tomar decisões rápidas e manter a calma perante a pressão.

Se acha que tem o que é preciso, esta pode ser a sua vez de brilhar em televisão. Afinal, nunca se sabe até onde o seu conhecimento o pode levar.

Não deixe escapar esta oportunidade!